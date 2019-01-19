Başkan Zolan, buldanlılar’ı kucakladı

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan'ı ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Ziyaret ettiği mahallelerde davul zurna ile karşılanan Başkan Osman Zolan'a AK Parti Buldan İlçe Başkanı Naci Çomuk, MHP Buldan Belediye Başkan Adayı Mustafa Şevik ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak Buldan Kaymakamı Murat Sarı'yı ziyaret eden Başkan Osman Zolan, daha sonra Buldan Belediyesi, AK Parti Buldan İlçe Teşkilatı ve MHP Buldan İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. Buldan Merkezde esnafı ziyaret eden Başkan Osman Zolan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Bir süre vatandaşlarla sohbet edip Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımlarını anlatan Başkan Osman Zolan, ilçeye bağlı mahalleleri de ziyaret etti. Gece geç saatlere kadar devam eden Buldan programı kapsamında Başkan Osman Zolan, "Hiç bir ayrım yapmadan, sen-ben demeden ihtiyaç, aciliyet neyse onu yaptık" diye konuştu.