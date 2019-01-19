Furkan’ın evinde karne heyecanı

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İzmir'in Kemalpaşa'daki Sekiz Eylül İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Furkan Pişken, tüm öğrenciler gibi bir eğitim öğrenim dönemini daha tamamladı. Yaşıtlarından farklı olarak eğitimini evinde alan Furkan, iki yıldır öğretmeni Çayan Arıkan ile birlikte derslerine çalışıyor. Furkan ilk dönemin karnesini de evinde aldı. Başarılı notlarının bulunduğu karnesini öğretmeninin elinden alan Furkan, takdir ve onur belgesini de kucağından hiç ayırmadığı kedisi Tarçın ile birlikte teslim aldı.Küçüklüğünden itibaren bazı sağlık sorunları yaşamaya başlayan Furkan Pişken'e 2 yaşındayken kas hastalığı tanısı konuldu. Anne Zehra Pişken, "Oğlum 2016 yılına kadar yürüyordu. Ana sınıfı, 1 ve 2'nci sınıfta ben okula getirip götürdüm. 2 yıldır da evde eğitim alıyor. 1.5 senedir yürüyemiyor. Raporumuz çıktıktan sonra okul müdürü Furkan'ın taşınması için servis ayarladığını söyledi. Ama oğlum kendisi okula gitmek istemedi. Arkadaşlarının arasında bu şekilde yer almak onu mutsuz ediyordu. Evde eğitim almasından çok memnunuz. Bize bu imkanı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi. Furkan'a haftanın 5 günü ikişer saat eğitim veren Çayan Arıkan, öğrencisinin Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilimler dersleri aldığını söyledi. Arıkan, "Daha önce de Furkan gibi öğrencilerim vardı. O, evde eğitim verdiğim 4'üncü öğrencim. Okuldan çıkınca buraya geliyorum. Tahta ve Atatürk resimleri getirerek evdeki ortamı sınıfa benzetmeye çalışıyorum. Dersleri sevmesini istiyorum. Çocuklar istekli olursa evde eğitim programını başarılı şekilde yürütüyoruz. İsteğe bağlı olarak 4 senedir evde eğitime geliyorum. Bundan sonra da devam edeceğim" dedi.