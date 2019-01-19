Golcü askıda!

BUGÜN NELER OLDU

Ara transferde tek imzayı Huesca'dan kiraladığıGöztepe, sol bek Abdul Rahman Baba'yı da kadrosuna katmak için gün sayıyor. Ganalı savunmacı için kulübü Chelsea ile el sıkışan sarı-kırmızılılar, aradaki ufak pürüzleri giderdikten sonra bu işe noktayı koyacak. Yabancı kontenjanı dolu olan İzmir temsilcisi kiralık olarak gerçekleştireceğiSarıkırmızılılar golcü transferini askıya alırken, teknik direktör Kemal Özdeş, ligin ikinci yarısında Jerome, Deniz Kadah, Samed Ali Kaya ve yeni affedilen Nabil Ghilas'a güveniyor.Kemal Özdeş, ligin ilk yarısında verim alamadıkları oyunculardan faydalanmak istediklerini belirtirken, Yeni Malatyaspor maçı için deİkinci yarıya puan ya da puanlarla başlamak, bizim için moral olacaktır. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah, bu zorlu karşılaşmadan istediğimizi alarak ayrılacağız. Bunun içinifadelerini kullandı.Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarıya Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçla start verecek. Saat 13.30'da başlayacak olan ve hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS1'den yayınlanacak. Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle son iki maçından 4 puan çıkarmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, 3. sıradaki rakibini yenip 17 maçlık maratona galibiyetle başlamayı hedefliyor.