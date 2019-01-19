İzmir’de hiçbir şey değışmedi

BUGÜN NELER OLDU

MİLYONLARCA kişinin, 10 yıl önceki ile günümüzdeki fotoğrafını birleştirerek sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan ve son günlerin modası haline gelen "challenge" akımına, AK Partili gençler de katıldı. Bugüne kadar sosyal medyada hazırladıkları güldürücü 'caps'ler ile siyasi mesajlar veren AK Partili gençler, bunlara bir yenisini daha ekledi. Gençler, eski bir telefon modeli belirledi ve üzerine de "CHP" yazdı. Aynı telefon modelinin yan yana konulduğu paylaşımda, 2009 ile 2019 yılları arasında CHP'de hiçbir şeyin değişmediğine vurgu yapıldı. Caps, kısa sürede büyük ilgi çekerken, en çok paylaşım yapılanlar arasındaki yerini aldı.AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da Twitter üzerinden CHP'ye göndermede bulunarak, "Herakleitos günümüzde yaşasaydı 'Değişmeyen tek şey, İzmir'de CHP'nin beceriksiz belediyeciliğidir' derdi" paylaşımı yaptı.