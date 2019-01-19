İzmir’de PKK operasyonu

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İZMIR İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP İl Binası'nda açlık grevine başlayan 16 kişiyi gözaltına aldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı gerekçesiyle, HDP İl binasında açlık grevine başlayan kişilere yönelik dün sabah operasyon düzenledi. Adreslerine yapılan baskınlarda,16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. PKK'nın talimatları sonrasında açlık grevine başladıkları ve örgütün sempatizan kitlesini ayakta tutmayı amaçladıkları tespit edilen şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.