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esnafına hizmet sözü

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Susurluk esnafına hizmet sözü
SEÇİM çalışmalarına devam eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Susurluk'ta vatandaşlarla buluştu. Susurluk'ta esnafa bereketli kazançlar dileyen Yılmaz, ayrıca ilçedeki minibüsçülerin ve yolculuk yapan vatandaşların beklentilerini dinledi. Her ilçenin beklentilerine, bölgesel gelişimine ve yerel kültürüne yönelik planlamalar yaptıklarını ifade eden Yılmaz "Balıkesir'imizin her bir köşesine en iyi hizmeti en kısa sürede ulaştırma gayesiyle hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Allah'ın izni, sizlerin destekleri ve gayretleri ile 31 Mart'ta Susurluk'ta zafer kazanacağız" dedi.
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Susurluk esnafına hizmet sözü
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