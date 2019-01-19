Yıllarca gönüllü oldu şimdi donör bekliyor

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Kök hücre bağışı konusunda yıllardır gönüllü çalışmalara imza atan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Dr. İsmail Seki'ye 1.5 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Birçok kişinin umut ışığı olan Seki, öğrencilerine ve ailesine döneceği günü bekliyor. Candeğer Seki, eşi İsmail Seki'nin eşi uzun süredir Biga'da kök hücre bağışçılığı konusunda çalışma yaptığını, lösemili hastalara yardım ettiğini söyledi.Eşinin kurduğu Sosyal Dayanışma ve Ekonomik Araştırmalar Topluluğu (SODEAT) ile çok faydalı faaliyetlerde bulunduğunu dile getiren Candeğer Seki, "Kızılay ile işbirliği yaparak kök hücre konusunda öğrencileri bilgilendirdiler. Ağaköy'de 5 bine yakın öğrenci var. Onlarla bire bir iletişime geçtiler, paneller düzenlediler" diye konuştu. Eşinin lösemi ile ilgili birçok çalışma yaptığını belirten Candeğer Seki, "Löseminin nasıl olduğunu, sürecin nasıl ilerlediğini biliyordu ve bu konuda çalışıyordu. En son öğretmenler ile ilgili bir panel çalışması içindeydi. Ancak bu süre içinde geçmeyen bir gribe yakalandı. Gribin ikinci haftasında, bundan 1.5 ay lösemi olduğunu öğrendik, inanamadık. Bunun üzerine İzmir'e gittik. Orada da sonuç aynı çıktı. Kendisi lösemi ile mücadele ediyor. Gönüllü bağışçı olmasının avantajları oldu. Herkes ona yardıma koştu" dedi. Eşi için bir yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Seki, "Kampanyaya inanılmaz katılım oldu. Kızılaya da büyük bir kan bağışı sağlandı. İnanıyoruz ki en kısa zamanda toparlayıp öğrencilerine ve ailesine dönecek" ifadesini kullandı. Eşinin ilik nakli olması gerektiğini belirten Seki, "Biga Ortaokulu'nda kan ve kök hücre bağışı alınmaya başlandı. 25-26-27 Ocak tarihlerinde kan ve kök hücre bağışı alınmaya devam edilecek" dedi.