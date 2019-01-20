Asker eğlencesi ölümle bitti

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Karşıyaka ilçesinde asker eğlencesi sırasında iki grup arasında çıkan kavgada 50 yaşındaki Dudu Demirkıran av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7424 sokak üzerinde meydana geldi. Asker eğlencesi sırasında alkol alan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce av tüfeği kullanıldı. Tüfekle ateş açılması sonucu 50 yaşındaki Dudu Demirkıran vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Demirkıran kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri iki zanlıyı gözaltına aldı.