Bayraklı’ya kadın kaymakam eli değdi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in en büyük ilçelerinden olan Bayraklı'nın asayiş, güvenlik ve huzuru 3 ay önce atanan kadın kaymakam Canan Hançer Baştürk sağlıyor. Kadın olması nedeniyle anaç bir yapısı olan Baştürk, detaycılığını işine pozitif olarak yansıtıyor. Karşılarında kadın kaymakamı gören Bayraklılar önce şaşırıyor, sonra da memnuniyetlerini dile getiriyor. 350 bin nüfuslu ilçede 3 ay gibi kısa bir sürede halk ile çok iyi iletişim kuran Baştürk, Bayraklıların sevgisini de kazandı. Yaşlılara destek ve vefa ile hoş geldin bebek projeleri ile vatandaşların evlerine ziyaretlerde bulunan Baştürk, halkın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor, dertlerini dinliyor.Kaymakam Baştürk, yürüttükleri projeler ve geleceğe dönük planlarını Egeli Sabah'a anlattı. Bayraklı'da devletin müşfik yüzü olmaya çalıştığını belirten Baştürk, "Vatandaşlarla iç içe ve iletişim halindeyiz. Bazen karşılarında kadın kaymakamı görünce çok şaşırıyorlar. Özellikle kadınlar kendilerine daha yakın hissediyorlar. İnsanlarla iletişim kurarken kadın olmanın avantajını yaşıyorum" dedi. Özellikle kumarla ve uyuşturucu ile mücadele konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Baştürk, "1 Eylül-14 Ocak arasında 410 işyeri denetledik. 125 işyerine farklı konuda idari işlem yapıldı. 18 kahvehaneye kumar oynatmaktan adli ve idari işlem uygulandı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre hırsızlık olaylarında yüzde 58, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 22 oranında azalma oldu. Bu azalmanın çarşı ve mahalle bekçilerinin sokaklarda yaptıkları devriye görevinden kaynaklandığını değerlendiriyoruz" dedi. Yaşlılara destek projesi kapsamında 20 yaşlının evine 10 günde bir temizlik elemanı gönderdiklerini söyleyen Baştürk, "Aralık ayında bu projeye başladık. Muhtaç ve bakacak kimsesi olmayan yaşlılara destek oluyoruz" diye konuştu.Yaşlılara vefa projesine 2018 Aralık ayında başladıklarını hatırlatan Baştürk, şöyle devam etti: "Fiziki olarak güçsüz olan 30 yaşlımızın evine hafta içi her gün 15.00 ile 18.00 saatleri arasında üç çeşit sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Bu projemiz de 6 ay sürecek. 40 bin liralık bütçe Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanıyor. Ayrıca Hoş geldin Bebek projesine 2019 Şubat ayında başlayacağız. Muhtaç ve doğumuna bir ay kalmış anne adaylarını ve yeni doğum yapmış bebeği 3 aydan küçük olan yeni anneleri kapsayan bir proje. Projeyi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortak yürüteceğiz. Ebe ve hemşireler tarafından anne bebek sağlığı ve bakımı hakkında bir seminer düzenleyeceğiz. Ayrıca yeni doğan bebeğin aileye getireceği ekonomik yükü bir nebze hafifletmek için yeni doğan bebek bakım seti hediye edeceğiz. Yaklaşık 500 anneye ulaşmaya çalışacağız. Projenin maliyeti 80 bin lira olacak" diye konuştu.