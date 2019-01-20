Denizlispor Altın buldu 1-0

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 18. haftasında Denizlispor. Gazişehir Gaziantep'i tek golle mağlup etti: 1-0. 38'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında sağ kenardan topu alan Ziya'nın sert şutu ile top ağlarla buluştu: 0-1. 62'de sol kanattan gelişen Gazişehir atağında Del Valle'nin yaptığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Kerim Avcı, kaleciyi geçemedi. 67'de sağ köşeden Oğulcan'ın yaptığı ortaya ayağıyla dokunan Chabbi'nin vuruşunu, Denizlispor kalecisi Stackhowiak çizgiden çıkardı.Bu skorla 2. sıradaki Ege ekibi, takipçisi 3.sıradaki Gaziantep ekibini hem de deplasmanda mağlup edip ligin ikinci yarısına harika bir start verdi.