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Göz göz’ün tadı yok

, deplasmanında iki kez geriye düşse de rakibini Halil ve Poko’nun golleriyle yakaladı. Ancak VAR uyarısıyla kazanılan penaltıda Aleksic’in golüyle 3 puana uzandı

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Göz göz’ün tadı yok
Karşılaşmayı 3-2 kaybeden Göztepe gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek
Göztepe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk karşılaşmasında karşı karşıya geldiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-2 yenilerek ikinci yarıya mağlubiyetle başladı. Malatya evindeki maçta 1. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun altıpas içinde yaptığı sert şutuyla öne geçti: 1-0. Göztepe, 20. dakikada Berkan'ın kafayla indirdiği topu Halil'in ağlara göndermesiyle eşitliği sağladı: 1-1.

IKINCI GOL POKO'DAN
34'te Donald'ın sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu kaleci Beto'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-1. 41. dakikada Andre Castro'nun pasına Andre Poko, ceza alanı içinden sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yaptı: 2-2. 52'de Alpaslan Öztürk'ün Murat Akça'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale nedeniyle, hakem, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Aleksic'in kullandığı penaltıyla Malatya maçı 3-2 kazandı. Göztepe gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek.
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Göz göz’ün tadı yok
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