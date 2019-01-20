Göz göz’ün tadı yok

Karşılaşmayı 3-2 kaybeden Göztepe gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek G
öztepe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk karşılaşmasında karşı karşıya geldiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-2 yenilerek ikinci yarıya mağlubiyetle başladı. Malatya evindeki maçta 1. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun altıpas içinde yaptığı sert şutuyla öne geçti: 1-0.
Göztepe, 20. dakikada Berkan'ın kafayla indirdiği topu Halil'in ağlara göndermesiyle eşitliği sağladı: 1-1. IKINCI GOL POKO'DAN 34'te Donald'ın sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu kaleci Beto'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-1.
41. dakikada Andre
Castro'nun pasına Andre Poko,
ceza alanı içinden sağ ayağıyla
gelişine vuruşunu yaptı: 2-2. 52'de Alpaslan Öztürk'ün Murat Akça'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale nedeniyle, hakem, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
Aleksic'in kullandığı
penaltıyla Malatya maçı
3-2 kazandı. Göztepe
gelecek hafta Galatasaray'ı
konuk edecek.