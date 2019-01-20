Grip olmamak için bol bol sıvı alın

BUGÜN NELER OLDU

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte grip dönemi başladı. Özellikle ufak çocuklarda ve okula giden öğrencilerde grip vakası arttı. Konuyla ilgili konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Bu dönem grip dönemi. Artık 2009'lu yıllarda öldürücü domuz gribi enfeksiyonlar günümüzde mevsimler grip çerçevesi içerisine girmiştir. Bu dönemlerde salgın ve grip mevsimsel artışlar normal. O yüzden vatandaşlarımızın eylül ekim aylarında grip aşısı yaptırması lazım" dedi. Yaşlıların, okula giden çocukların daha çok dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Salnur, "Tabi vücut direncinin yüksek olması lazım. Antibiyotiklerin etkin olmadığı bir enfeksiyon. Gripten korunmak için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamanın önemi çok büyük. Aşı da koruyucu faktörlerin başında geliyor. Domuz gribi ülkemize yabancı bir virüstü. Aşı ile sadece domuz gribine yönelik değil gribe karşı tedbir almalıyız. Aileler, 3 günden uzun süren ateşte mutlaka en yakın çocuk hekimine başvurmalılar. Vücuttaki sıvı dengesini korumak çok önemli. Hastalar bol bol sıvı tüketmeli. C vitamini ağırlıklı meyve sebze tüketimine dikkat edilmeli. Bağışıklığı güçlendirici takviye vitaminler verilebilir" dedi.Can Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Çiçek de gribe karşı aileleri uyardı. Viral bir salgın olduğu için antibiyotiklerin cevap vermediğinin altını çizen Çiçek, "Gereksiz antibiyotik kullanmak yerine, çocuklar bol bol sıvı, meyve sebze tüketimi sağlanmalı. Ayrıca bağışıklığını güçlendirici takviye vitaminler almalılar" dedi. Son haftalarda özellikle 5 yaş altı çocukları etkileyen respiratory syncytial virüsün baskın olarak görüldüğünü belirten Dr. Çiçek, "0-3 yaş altı çocuklar için daha dikkatli olmak gerekiyor. Viral bir salgın olduğu için antibiyotikler cevap vermiyor. O yüzden gereksiz antibiyotik kullanımı önermiyoruz. Belirtiler yüksek ateş, öksürük, ishal, kusma olarak görülebiliyor. Sabırla ateşin kontrolü yapılmalı. İyileşme süreci de uzun sürüyor. Çocukların iyileşme süreci ortalama 3 hafta olabiliyor. Bu süre zarfında düzenli beslenme olmazsa hastalığın seyri değişebilir" diye konuştu.