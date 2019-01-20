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Karın ağrısı hayatını kurtardı

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Karın ağrısı hayatını kurtardı
KARŞIYAKA ilçesinde yaşayan 65 yaşında, emekli ve 3 çocuk babası Metin Dede, geçen hafta şiddetli karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan tetkik sonucu hastanın aort damarında daha önce oluşan anevrizmanın yırtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Eyüp Hazan ve ekibi, Dede'yi acil ameliyat etme kararı aldı. Dede, sağlık personelinin zamana karşı yaptığı mücadele sonunda yaşama tutunmayı başardı. Dede, "Şanslı bir hastayım, büyük bir hastalığı doktorlarımın zamanında yaptığı müdahaleyle atlattım" dedi.
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Karın ağrısı hayatını kurtardı
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