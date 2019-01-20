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Küçük eller iyiliğe uzandı

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Küçük eller iyiliğe uzandı
İZMİR Bayraklı'da eğitim veren Saygın Koleji, öğrencilerine akademik başarının yanında sosyal sorumluluk bilinci de kazandırıyor. Bu kapsamda her ay bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemi vurgulanıyor, saygın değerlere sahip nesiller yetiştirmek hedefleniyor. Bunlardan birine daha imza atıldı. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunan Bornova Belediyesi Dost Market'e iyilik eli uzatıldı. Özel Saygın Ortaokulu'nun duyarlı öğrencileri, kampanya düzenleyip topladıkları gıda maddelerini öğretmenleriyle birlikte belediye yetkililerine teslim etti, örnek davranışlarıyla takdir topladı.
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Küçük eller iyiliğe uzandı
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