Lebip Timor: Yazık oldu

BUGÜN NELER OLDU

DAHA 30. saniyede yediği şok golle maça adeta 1-0 geride başlayan Göztepe'nin, ilk yarı sonuna kadar tüm istatistikleri alt üst eden oyun ve pozisyon üstünlüğüne rağmen soyunma odasına 2-2 ile gitmesi doğrusu sahadaki oyunu yansıtmıyordu.4 golle süslenen ilk yarı doğrusu izleyenlere de büyük bir futbol keyfi yaşatmış, ikinci yarıdan da beklentiler artmıştı.Nitekim karşılıklı kaçırılan 2 net pozisyondan sonra çok tartışılan bir penaltı ile Göztepe bir kez daha geriye düşüyordu.Ancak 5. dakikada Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda VAR'ı izleme zahmetinde bulunmayanBUNA rağmen son dakikalara kadar oyunu rakip yarı alana yıkan bir Göztepe vardı sahada. Ancak özellikle son 10 dakikada kullandığı sayısız kornerlerden, kenarlardan yapılan ortalardan da hep eli boş dönüyordu.Göztepe adına 'yazık oldu' diyebileceğimiz bir maç izlediğimizi söyleyebiliriz.