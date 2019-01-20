Lebip Timor: Yazık oldu

DAHA 30. saniyede yediği şok golle maça adeta 1-0 geride başlayan Göztepe'nin, ilk yarı sonuna kadar tüm istatistikleri alt üst eden oyun ve pozisyon üstünlüğüne rağmen soyunma odasına 2-2 ile gitmesi doğrusu sahadaki oyunu yansıtmıyordu. Zira Malatyaspor, devre boyunca sadece 3 kez geldiği Göztepe kalesinde 2 gol bulurken, Göztepe ayakta alkışlanan iki şık golün ötesinde, kaçırdıklarıyla da oyuna hükmediyordu.
4 golle süslenen ilk yarı doğrusu izleyenlere de büyük bir futbol keyfi yaşatmış, ikinci yarıdan da beklentiler artmıştı.
Nitekim karşılıklı kaçırılan 2 net pozisyondan sonra çok tartışılan bir penaltı ile Göztepe bir kez daha geriye düşüyordu.
Ancak 5. dakikada Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda VAR'ı izleme zahmetinde bulunmayan Hüseyin Göçek'in bu kez kulaklığına gelen bilgiden tatmin olmayıp VAR'ı izledikten sonra penaltı çalması doğrusu bize ağır bir karar olarak geldi.
BUNA rağmen son dakikalara kadar oyunu rakip yarı alana yıkan bir Göztepe vardı sahada. Ancak özellikle son 10 dakikada kullandığı sayısız kornerlerden, kenarlardan yapılan ortalardan da hep eli boş dönüyordu. Gerçeği söylemek gerekirse, tartışmasız oyun üstünlüğü, çok tartışılan bir penaltı kararına yenik düşmüştü.
Göztepe adına 'yazık oldu' diyebileceğimiz bir maç izlediğimizi söyleyebiliriz.