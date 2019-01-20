Manisa’ya dev müze

BUGÜN NELER OLDU

ANTIK çağlardan günümüze çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan Şehzadeler kenti Manisa, yeni müzesine kavuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Manisa'nın Yunusemre ilçesi, Tevfikiye Mahallesi'nde toplam 10 bin metrekare üzerinde kurulması planlanan "Manisa Yeni Müze Yapımı" inşaatının yüzde 70'inin tamamlandığı öğrenildi. 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni müzede, 7 bin 500 metrekare kapalı alan olacak. Kentin tarihine ışık tutacak müzede sergileme alanı için 2 bin 400 metrekarelik alan ayrıldı. Müze inşaatının 2020 yılının şubat ayında tamamlanması öngörülürken, mevcut müzede yaklaşık 30 bin eserin yer aldığı ve yıllardır kilitli kapılar ardında bekleyen 2 bin eserin bu müzede sergileneceği öğrenildi.