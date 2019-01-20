BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE Teknik Direktörü Kemal ��zdeş, maçın başında geriye düştüklerini ancak daha sonra toparlandıklarını ve ilk yarıyı eşitlikle bitirdiklerini vurguladı. Özdeş, "Devre arasında, oyunu doğru oynamanın, topa sahip olmanın bize bu maçı kazandıracağını paylaştım ancak 55'teki penaltıyla yine geriye düştük. O dakikadan sonra oyun ilk yarıdaki gibi olmadı. Rakibimizin direnci arttı. Savunmada kaldılar. Ancak bütün bunların dışında hakemin VAR'a da danışarak verdiği penaltı kararını anlamak zor" diye konuştu.Fethiyespor-Şanlıurfaspor: 1-2 Eyüpspor-Bodrumspor: 0-0 Turgutluspor-Bağcılarspor: 2-3