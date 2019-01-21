Asker ailesinin sevinç gözyaşları

KARS'TA Digor İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 12 ay askerlik yapan 25 yaşındaki Mehmet Şahin, izin kullanmadığı için tezkere tarihinden 21 gün önce terhis oldu. Tezkeresini almasının ardından memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelen Şahin, ailesine duygulandıran bir sürpriz yaptı. Askeri üniforma ve elinde çiçekle evine gelen Mehmet Şahin, bir anda aile fertlerinin karşısına çıkarak tekmil verdi. Mehmet'i karşılarında gören aile fertleri büyük mutluluk yaşadı. Anne Zübeyde Şahin, koşarak kendisine sarılan oğlu Mehmet'i uzun uzun öperek sevinç gözyaşları döktü. Mehmet Şahin, "Evin tek oğluyum. Bugüne kadar evden hiç ayrılmamıştım. 10 aylık usta birliğimi hiç izin kullanmadan bitirdim. Küçük bir sürpriz hazırladım" dedi. Oğluna sarılarak ve sevinç gözyaşları döken Zübeyde Şahin, "Dört gözle yollarını gözlüyordum" diye konuştu.



KULA'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

MANISA Kula'ya bağlı Zaferiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan kullanılmayan bir evin bahçe duvarı yola yıkıldı. Akşam saatlerinde büyük bir gürültü duyan mahalleli sokağa döküldü. Uzun yıllardır kullanılmayan ve İ.K.'ya ait olduğu öğrenilen tarihi evin bahçe duvarının yola yıkıldığını gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve Kula Belediyesi'ne bildirdi. Bahçe duvarının bir bölümünün daha yıkılma tehlikesi olduğu için kapanan yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Duvarın yıkıldığı esnada yoldan kimsenin geçmemesi ise, büyük bir faciayı önledi.