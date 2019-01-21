Denizlispor emin adımlarla

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında zirve yolundaki en önemli rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 yenen Denizlispor, Süper Lig yürüyüşünde dev bir adım attı. 39 puana yükselip ikinci sıradaki yerini koruyan yeşil-siyahlılar, rakibine 8 puan fark attı. Teknik direktör Yücel İldiz, Denizlispor'un başında çıktığı 10'uncu maçında da yenilgi yüzü görmeyip müthiş bir istatistiğe imza attı. İldiz,yorumunuyaptı