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emin adımlarla

’un soyunma odasındaki coşku görülmeye değerdi. Bu arada A.Gücü’nden gelen golcü Kehinde ile ’dan transfer edilen , lisansları çıkmasına rağmen maçta kadroda yer almadı.

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Denizlispor emin adımlarla
SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında zirve yolundaki en önemli rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 yenen Denizlispor, Süper Lig yürüyüşünde dev bir adım attı. 39 puana yükselip ikinci sıradaki yerini koruyan yeşil-siyahlılar, rakibine 8 puan fark attı. Teknik direktör Yücel İldiz, Denizlispor'un başında çıktığı 10'uncu maçında da yenilgi yüzü görmeyip müthiş bir istatistiğe imza attı. İldiz, "İkinci yarıya çok zor bir deplasman maçıyla başladık. Bu müsabakanın sonucu tüm takımları etkiliyordu.
Biz buraya kazanmaya gelmiştik, sadece puan alma düşüncesinde olsak maçı kaybedebilirdik" yorumunu yaptı
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Denizlispor emin adımlarla
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