Görme engelli avukat çift azmiyle örnek oldu

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İzmır'deyaşayan görme engelli avukat çift, engellerine rağmen mesleklerine sımsıkı sarıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile serbest avukat eşi Ufuk Özen gençlik yıllarında geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle görme yetilerini kaybetti. Ortak noktaları olan avukatlık ve görme engeli nedeniyle yolları kesişen çiftten Ufuk Özen, hukuk fakültesini görme duyusunu kaybettikten sonra kazandı ve bitirip avukatlığa başladı. Eşi de üniversite eğitimi sırasında azalan görme yetisini, bir süre sonra tamamen kaybetti. Tanıştıktan kısa süre sonra evlenen ve 1 çocukları olan çift, uzun yıllardır avukatlık mesleğini icra ederken bir yandan da görme engelliler için mücadele etmeye başladı.Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkanı olan ve 23 yıldır avukatlık yaptığını belirten Ufuk Özen, "Görme engelli bireylerin sorunlarının çözümüne destek olmaya çalışıyorum" dedi. Müjgan Bilgen Özen, "Eşim gibi engelli hakları için mücadele ediyorum. Engelli hakları mücadelesi veren derneklerde görev yaptım" diye konuştu.