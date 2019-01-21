İzmir’de 70 bin kan bağışçısı aranıyor

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, kan stoğunun azaldığını belirtti. Gök, İzmir'de düzenli kan bağışçısı olarak yılda bir kez kan verecek 70 bin, yılda iki kez kan verecek 35 bin bağışçıya daha ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Ege Bölgesi genelinde yıllık 360 bin ünite kan bağışı yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Gök, 2018 yılında 279 bin 455 ünite kan bağışı toplandığını bildirdi. Yıllık 360 bin ünite kanın toplanması ve İzmir'de 70 bin gönüllünün daha kan bağışı yapması durumunda, süreli bölge kan merkezi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nin geçici kan alma yetkisinin kaldırılacağını kaydetti. Böylelikle Ege Bölgesi'ndeki diğer hastaneler gibi, bu iki hastanede de hiçbir hasta veya hasta yakınının kan aramak, kan taşımak zorunda kalmayacağını, Ulusal Güvenli Kan Temin Programı ile İzmirlilerin güvenli kana ulaşacaklarını belirtti.

STOKLAR AZALIYOR

Özellikle ocak- şubat ve temmuz- ağustos aylarında kan stoklarında düşüş meydana geldiğini ifade eden Gök, "Her yıl olduğu gibi soğuk iklim koşullarına bağlı olarak kan stokları azaldı. Bu aylarda risk artıyor, kan bağışı azalıyor ancak kan talepleri düşmüyor. Bu şekilde azalma devam ederse, kan ihtiyaçları karşılanamayabilir, ameliyatlar ertelenebilir. 1 ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Vatandaşların sadece yarım saatini ayırarak kan bağışı yapmalarını rica ediyorum" dedi. 2006'dan bu yana eğitim projeleri yapıldığını belirten Dr. Gök, "İzmir sana kanım feda, Manisa sana kanım feda, Aydın sana kanım feda projelerini başlattık. Ülkemizde bu proje başladığında kadın bağışçı sayısı yüzde 3 idi. Bu proje ile birlikte, kadın sayısını yüzde 16'ya çıkardık. Hala istenilen seviyede değiliz ancak kadınları kazanmamız için önce bilgilendirme yapmamız gerekiyor" dedi.