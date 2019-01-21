Kaya: Kocaoğlu çark etme ustasıdır

BUGÜN NELER OLDU

Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Aziz Kocaoğlu'nun tekrar aday olma kararını değerlendirdi. Kaya, "CHP'de hizmet kaygısı yok, koltuk kaygısı var" diyen Kaya, "İzmir'i çantada keklik gören, İzmirlilerin iradesine ipotek koyduklarını zanneden CHP'liler, bu şehre nasıl hizmet edeceklerini değil, ganimeti nasıl paylaşacaklarını tartışıyor. Çünkü bunların İzmir'e dair bir planı, projesi, gelecek hedefi yok. Akıllarında varsa yoksa koltuk sevdası ve buradan elde edeceklerinin hesabı var. İzmir, bu şımarıklığa gereken cevabı verecektir. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 4 ay önce çıkıp 'aday olmayacağım, bırakıyorum, yeter' dedi, şimdi çıktı 'sorumluluktan kaçmam, adayım' dedi. Her seçim aynı terane. Çark etmek CHP'de moda olmuş. Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Aziz Kocaoğlu. Sürekli çark ediyorlar. Ama İzmirli hemşehrilerimiz bunların oyununu bozacak. CHP belediyeciliğinin İzmir'de 15 yıldır yarattığı tahribat bir 5 yıl daha devam ederse, ileride çözülemeyecek sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bu sebeple biz bu seçim için 'tünelden önceki son çıkış' diyoruz" dedi.