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Liselilerden üniversite provası

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Liselilerden üniversite provası
YAŞAR Üniversitesi, lise öğrencileri için "Eğitim ve Tanıtım Günleri" düzenledi. Üniversite hazırlık maratonu döneminde adayların doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak amacıyla yapılan etkinliğe İzmir ve ilçelerinde eğitim gören 6 bin 200 lise öğrencisi katıldı. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde üç gün boyunca, akademisyenlerinin gerçekleştirdiği örnek derslere katılan gençler, üniversite havasını da soluma fırsatı buldu. Milli eğitim müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, tüm bölüm ve programlar hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerin, gelecek hedeflerini de doğru belirleyebilmeleri amaçlandı.
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Liselilerden üniversite provası
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