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yaralı

Giriş Tarihi: 21.1.2019
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Menemen Belediyespor, evindeki ilk maçta Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kalıp zirve yarışında sendeledi. Girdiği pozisyonları bir türlü değerlendiremeyen sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada 9 puan kaybetti. Teknik direktör Suat Kaya sahaya mutlak 3 puan için çıktıklarını belirterek, "Çok gol kaçırdık. Kazanmamız gereken bir maçtı ama ümitsizliğe kapılmıyoruz. İkinci yarı uzun bir yolculuk. Köprünün altından çok sular akar. Biz moral bozmadan işimize odaklanacağız" diye konuştu.
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Menemen Belediyespor yaralı
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