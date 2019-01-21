Sağanak sonrası Foçalı çiftçiler destek istedi

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de geçtiğimiz salı ile perşembe günleri arasında etkili olan sağanak, Gediz Nehri'nde taşkına neden oldu. Buğday, ıspanak, yonca gibi ekili araziler, su altında kaldı. Zararlarının büyük olduğunu belirten çiftçiler, tespit yapılmasını ve mevcut suların tahliye edilmesi istedi. Bölge çiftçisi, destek beklediklerini dile getirdi. Foça Ziraat Odası Başkanı Ercan Yüksektepe, "Aşırı yağışlar, bölgemizde özellikle buğday ve yonca tarlalarına büyük zarar vermiştir. Ekili alanlarda zarar tespiti yapılmasını istiyoruz. Özellikle kredi kullanmış çiftçimizin borçlarının ertelenmesini veya yapılandırılmasını bekliyoruz. Oda Başkanı Yüksektepe ile 400 dönüm arazisi su altında kalan çiftçi Tevfik Seylan, zarar tespiti ve gerekli desteğin yapılması için ilgilileri bölgeye davet etti.