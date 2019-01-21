Töraydın: ders çıkarmalıyız Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, kazanmalarına rağmen maçtan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi: “Ligin iyi takımlarından birisiyle oynayacağımızı biliyorduk. 2-0 öne geçtik. Rakibimiz eksik de kalmıştı. Bu andan sonra topla daha çok oynamalıydık. Ders çıkarmalıyız.”

Giriş Tarihi: 21.1.2019