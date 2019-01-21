Töraydın: ders çıkarmalıyız

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde F.Bahçe'yi yenen Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'de dün Altay karşısında mutlak favoriydi. İzmir ekibi, 79. dakikada 2-0 öneg eçse de 10 kişi kalan rakibine yakalandı
Maç berabere biterken 90+5'te sahneye çıkan Altay'ın Portekizli yıldızı Paixao perdeyi kapattı S
por Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altay, İstanbul'da ligin favori ekiplerinden Ümraniyespor'u mağlup etti: 2-3. İlk yarısı sessiz geçilen maçta goller ikinci devrede geldi. 49. dakikada Ümraniyesporlu Appindangoye'nin ceza yayı önünde Kappel'e yaptığı müdahaleyi hakem kırmızı kart olarak değerlendirdi.
61'de Yasin Palaz'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Paixao'nun kafa vuruşu gol oldu: 0-1. 79'da Putsila'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kappel'in ceza sahası içerisinde girerek yaptığı sert vuruşla fark ikiye çıktı: 0-2. 87'de kale çizgisi üzerinde oluşan karambolde Dialiba'nın dokunuşunda top ağlara gitti: 1-2.
90+2. dakikada Bahadır'ın uzun pasında Recep Aydın'ın yaptığı vuruş kalecinin bacak arasından geçti: 2-2. 90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Paixao maçtaki son sözü söyleyerek Büyük Altay'ın eski günlerini hatırlattı: 2-3