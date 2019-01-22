2019’a damga vuracak gelinlikler sergilendi

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genç kızın en büyük hayali olan bembeyaz gelinliklerin tanıtımı yapıldı. Manisa'da gerçekleştirilen organizasyonda yeni sezonun gelinlikleri görücüye çıktı. Derin Dizayn Organizasyon - Hümeyra Tasarım Evi tarafından düzenlenen etkinlik Anemon Hotel'de gerçekleştirildi. Görenleri büyüleyen 2019 model gelinliklerin fiyatları 3 bin 800 liradan başlayıp 12 liraya kadar çıkıyor. Kaftan kiralık fiyatları ise 500 liradan başlayıp bin 250 liraya kadar, satılık olarak ise bin liradan başlayıp 4 bin 750 liraya kadar çıkıyor. Yeni sezon ürünleri tanıtmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydeden Derin Dizayn Organizasyon'un sorumlusu Gülizar Deniz, "Arkadaşım Esra ile birlikte böyle bir projeyi hayata geçirdik. Yeni sezon kaftanlar, gelinlikler, nişan konseptleri, kına gecesi konseptimiz, düğün demo masalarımızı hazırladık" dedi. Hümeyra Tasarım Evi'nden Esra Dalgız ise, "2019 lansman tanıtımı düzenledik. Bütün gelin adaylarımıza 2019'da neler olacağını buradan duyurmak istedik. Bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. 2-3 ay boyunca 2019'un sezon trendlerini hazırladık" diye konuştu.