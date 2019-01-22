Denizlispor uzun atladı

BUGÜN NELER OLDU

SON 10 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Denizlispor, yarışta Ümraniyespor ve Gençlerbirliği'nin de yenildiği haftayı çok iyi değerlendirdi.Yıllardır kümede kalma savaşı veren, son 4 yılda 3 kez kıl payıyla kurtulan Denizlispor, en son 2009-10 sezonunda Süper Lig'de yer aldı. SÜPER Lig'den düştükten sonraki sezon olan 2010-11'de ilk yarıyı lider bitiren Denizli, ardından Play-Off'a bile kalamadı. Yıllardır alt sıralarda çakılı kaldıktan sonra teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde kenetlenen Denizli'nin Süper Lig için önünde yalnız 16 maç kaldı. Önlerinde 16 final olduğunu ifade eden İldiz, kesinlikle ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi.