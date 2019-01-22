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File çantadan gelinlik yaptı

Giriş Tarihi: 22.1.2019
File çantadan gelinlik yaptı
İZMIR'DE yaşayan ev hanımı Gülten Pur (59) file çantalar yaparak başladığı örgü örme işini geliştirerek, fileleri kostüme dönüştürdü. File çantanın yapılış tekniğiyle gelinlik ve gece kostümü ören Pür, gelinliğin tamamını çantadan esinlenerek yaptığını belirterek, askılarını ise çantaların sap kısımlarına benzettiğini söyledi. Aynı zamanda örgüden şal, oyuncak ve farklı çanta modelleri de yapan Pur, yaklaşık 30 TL'ye mal ettiği gelinliğin farklı modellerde geliştirilerek özellikle yaz aylarında tercih edilebilecek uygun fiyatlı bir alternatif olduğunu öne sürdü.
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File çantadan gelinlik yaptı
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