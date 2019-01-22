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canlar bir olalım’

Giriş Tarihi: 22.1.2019
‘Gelin canlar bir olalım’
AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, Alevi Dernekleri Federasyonu Konak Şubesi ve Gültepe Serhat Karslılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Aynı öz ve kök değerden gelen insanlar olduklarını ve bunu hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini söyleyen Eroğlu, "Konak bu nedenle çok hassas, bu nedenle çok önemli. Bizim semtlerimiz, bizim mahallelerimiz hizmete tam anlamıyla aç. Sizin istek ve talepleriniz doğrultusunda birlikte yol alacağız. Tarihimiz bir, kaderimiz bir, umudumuz bir. Hepimiz aynı amaçlar etrafında buluşuyoruz. Güçlü bir gelecek, huzurlu bir yaşam hepimizin hakkı. Gelin canlar bir olalım" dedi.
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