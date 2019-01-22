Gelin saçının püf noktaları

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlarınen özel anı olan düğünlerinde beyaz gelinlikleri, saç modelleri tamamlıyor. Zarif bir gelin için olmazsa olmaz gelin saçını yaptırmanın püf noktaları nedir? Gelin saçının en önemli kuralı, saç boyuna dikkat etmekten geçiyor. Gelin, damattan uzunsa veya aynı boydalarsa gelin saçının çok hacimli olması istenmeyen görüntüler ortaya çıkartabilir. İkinci kural ise, düğüne bir kaç gün kala saçta renk değişiminden kaçınılmalı. Renk değişimi en az 15 gün önce yapılmalı. Boyanın sertliğinin geçmesi, hafif akması ve rengin oturması açısından 15 günlük süreç çok önemli. Gelin saçı yaptırılırken kuaföre, gelinlik ile birlikte kullanılacak takı ve aksesuarları göstermekte fayda var. Eğer mümkünse bu aksesuar ve takılar kuaföre getirilmelidir. Belki de gelin saçı yapılırken en dikkat edilmesi gereken şeyin başında düğün mekanı geliyor.