Gelinliğin kalbi İzmir’de atacak

Konfeksiyon sektörünün önemli buluşma noktalarından olan IF Wedding Fashion-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, bugün 13'üncü kez kapılarını açacak. Her yıl dünyanın en seçkin markaları için Avrupalı üreticilerin yurt dışı koleksiyon siparişlerini verdiği fuara, 70'in üzerinde ülke ve 81 ilden 30 bini aşkın alıcının gelmesi bekleniyor. 2018'in atılımlarıyla yeni yılı dolu dolu karşılamaya hazırlandıklarını ifade eden İZFAŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Z. Gül Şener, 13. IF Wedding Fashion İzmir'de yeni yılın önemli ticaret rakamlarına imza atılacağını belirtti. Fuarda dünyanın dört bir yanından alım heyetlerinin ağırlanacağı belirten Şener, "Dünyanın dikkatini çeken IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı, her geçen yıl alım gücü yüksek ziyaretçileri ve sektörün güçlü katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor. Uluslararası ticaretin gerçekleştiği bir platforma dönüşen IF Wedding Fashion İzmir, bunu biraz da tasarıma verilen değere borçlu" dedi. Fuara Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, İspanya, Portekiz, Rusya, İsrail, Lübnan ve İran başta olmak üzere dünyanın dört bir kıtasından bin 431 kişilik alım heyeti gelecek. Rusya'nın ilk kez bu kadar kalabalık bir alım heyeti ile geleceği fuara, düğün törenlerine dünya üzerinde en çok yatırımı yapan Amerika ve Kanada gibi ülkelerden de alıcılar gelecek. Geçen yıl 2018 koleksiyonlarına büyük ilgi gösteren yabancı alıcıların özel siparişler de verdiği fuarda, 2019- 2020 özel ihracat koleksiyonları da görücüye çıkacak. Ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak 13. IF Wedding Fashion İzmir, 2019'a moda ve tasarımla damga vuracak. Üç gün boyunca aralıksız sürecek defileler fuarı moda şölenine dönüştürecek.

MODA BELIRLENECEK

Geleceğin modacılarının adını Türkiye'ye ilk kez IF Wedding Fashion İzmir podyumlarından duyuran gelinlik tasarım yarışması, bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek. 'Sadelikteki Yaratıcılık' temasıyla yarışacak genç tasarımcılar arasında ilk 15'e kalanlar, kariyerlerindeki ilk ürünlerini IF Wedding Fashion İzmir podyumlarında sergileyecek. Defileler, moda söyleşileri, yarışma ve sergilerin de düzenleneceği fuar, 25 Ocak tarihinde kapılarını kapatacak.