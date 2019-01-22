İzmır’ın yaşam tarzı benım yaşam tarzım

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kenti dinlemeye Karaburun ile devam etti. Hazırladıkları projeleri hayata geçirdiklerinde Karaburun Yarımadası'nın dünyanın göz bebeği haline geleceğini belirten Zeybekci, "Bu bölge en az yapılaşmayla dünyanın bilim ve teknoloji merkezi anlamında serbest bir vadi haline gelecek. Dünyanın en seçkinlerinin geldiği, en seçkinlere hitap eden bir Karaburun hedefimiz. İlçe sakinimiz, köylümüz mutlu, mesut, varlık içinde olacak" dedi. İlçe ziyaretleri kapsamında Karaburun'da muhtarlar ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Zeybekci, "İzmir için bir hikaye yazmak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızın geleceği olan İzmir'e yeni bir rol biçmek. Bunu da birlikte yapacağız, vatandaşlarımızla muhtarlarımızla yapacağız. Bizi başkasının kurtarmasını beklemeyeceğiz, biz kurtaracağız. 1 Nisan itibariyle İzmir'de bir seferberlik başlayacak, 9 ayda 'İzmir'e mi geldik?' dedirteceğim size" diye konuştu. "İzmir'in yaşam tarzı, benim yaşam tarzım. Kim, kime ne söyleyebilir ki? Nerede karışılmış ki?" ifadesini kullanan Nihat Zeybekci, projeler üretemeyenlerin lafı başka yerlere taşımaya çalıştıklarını aktardı. Bornova Ege Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleriyle de bir araya gelen Zeybekci, daha sonra bir bowling salonuna geçti. Burada gençlerle sohbet edip bowling oynadı.