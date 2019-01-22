Kanserli çocuklara organik oyuncak

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de3 ev hanımı, onkoloji kliniğinde tedavi gören çocuklar için organik iplerden oyuncak örüyor. Kanser derneklerine gönüllü destek veren ev hanımı Mehtap Ergen, Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Onkolojisi'nde tedavi gören çocukların organik iplerden örülmüş yıkanabilir "amigurumi" oyuncaklara ihtiyacı olduğunu öğrenince oyuncakları temin etmek için harekete geçti. Kendisi gibi iki ev hanımı arkadaşının da desteğiyle ellerine tığlarını alan kadınlar hayırseverlerin katkısıyla alınan organik iplerden birbirinden renkli oyuncaklar yapmaya başladı. Kimi zaman evlerinde kimi zaman bir örgü atölyesinde buluşan kadınlar her yaş grubunun seveceği çizgi film karakterlerinden çeşitli hayvanlara, birbirinden renkli ve ilgi çekici oyuncaklar örüyor. Onkoloji kliniğindeki çocuklara moral vermek için harekete geçtiğini belirten Mehtap Ergen, "Tedavi gören çocuklar için örmeye karar verdim. Ancak maliyet çok yüksek olduğu için sosyal medyadan duyurdum. arkadaşlarımla beraber örmeye başladık" dedi.