Kural hatası gönülleri de yaraladı

Göztepe iki kez yenik duruma düştüğü Malatya deplasmanında maçı 2-2'ye getirmeyi başarsa da, tartışmalı bir penaltıya boyun eğdi. Akhisarspor'ın Beşiktaş maçına ise kural hatası damga vurdu. Akigo maçı 3-1 kaybetti ama 12 yerine 13 yabancı ile sahada yer alınca hükmen yenilgi kapıda. Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerken rakibi ile olan puan farkını 8'e çıkardı. Altay da, Ümraniyespor deplasmanında uzatmaların son saniyelerinde golcüsü Paixao'nun attığı golle 3 puanın sahibi oldu. Gizem Yılmazer'in yönettiği Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, Ege temsilcilerini değerlendirdi. 1. Gizem Yılmazer: Göztepe ikinci yarıya deplasman yenilgisi ile başladı. Nasıl bir maç izlediniz?

Lebip Timor: Deplasmanda 2 gol atıp kazanamıyorsan oturup düşüneceksin. Ancak skoru belirleyen en büyük etkenin de hakem Hüseyin Göçek'in bir yorum hatası olduğunu belirtmeliyim. Oyunun başında Göztepe'nin penaltı beklediği bir pozisyonda kulaklıktan dinlemeyi yeterli gören hakemin, Malatya lehine verdiği penaltıda VAR'a gidip incelemesi ve sonra da yanlış bir yorumda bulunarak çaldığı penaltı düdüğü maça damgasını vurmuştur. Yazık oldu Göztepe'ye.

Serhan Çifdalöz: Oyun olarak ta, pozisyon olarak ta Malatayaspor'a büyük üstünlük kuran Göztepe, tartışılan bir penaltıya kurban edildi. Daha 30. saniyede yediği gole rağmen oyunun mutlak hakimi Göztepe idi. Özellikle ilk yarıda maçın fişini çekmeliydi. Kimse suçu VAR'a atmasın. Kararı VAR vermedi, ''Gel izle'' dedi . Hüseyin hocanın Galatasaray- Konya maçındaki alakasız penaltı kararı hafızalarda dururken, bu penaltı da hafızalara eklendi. 2. Yılmazer: Akhisarspor da puansız başladı ikinci yarıya. Maçı mı konuşalım, kural hatasını mı?

Timor: Beşiktaş'a kaybedebilirsiniz, bu yenilgi sürpriz değil. Ancak 12 yabancı yerine 13 yabancı ile sahada olmak büyük hata. Bazıları ''Ha 3-1 olmuş, ha hükmen 3-0 '' diyebilir ama ya maçı kazanmış olsalardı ne olacaktı. Akıl tutulması gibi bir şey. Herkesin gönlündeki bir takımın yaptığı bu kural hatası gönülleri de yaraladı. Transferler de yeterli değil. Manu'da da bir sorun var gibi.

Çifdalöz: Kural hatası maçın önüne geçti. Manu'nun oyundan çıkarken yüz ifadesi şık değil. Neresinden bakarsanız bakın, olumlu bir şeyler söylemek çok zor. Beklenen transferlerin yapılmamış olması da düşündürücü. Takım, Gekas, Niasse ya da Rodallega gibi iş bitiren bir golcü eksikliğini yaşıyor. 3. Yılmazer: Denizlispor, Gazişehir galibiyeti ile haftaya damgasını vurdu diyebilir miyiz?

Timor: Deyim yerinde ise erken final gibi bir maçtı. Bu galibiyet ile rakibi ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı Denizlispor. Haftaya sahasında Adana Demirspor'u da yenerlerse zirvede Gençlerbirliği ile baş başa kalırlar. Yücel hocanın gelmesi ile birlikte takım şahlandı adeta..

Çifdalöz: Gazişehir gibi bir takımı deplasmanda yenmek büyük başarı. Kaybetmiş olsalardı hesaplar karışacaktı. Ne yaptığını bilen bir yönetimleri, takımı iyi yöneten bir teknik adamları var. Son sezonlarda küme düşmemeye oynayan bu takım bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olmuşsa, emeği geçenleri kutlamamız gerekiyor. SON GÜLEN ALTINORDU

4.Yılmazer: Haftanın kapanış maçında Altınordu, Balıkesirspor'u son dakika golü ile yendi. Beğendiniz mi takımları?

Timor: Altınordu sıralamada üzerinde yer alan 6 takım içinde 21 golle en az gol atan takım. Ama 12 golle de ligin en az gol yiyen takımı. Zor atıyor ama kolay da yemiyorlar. Yenilmezlik serileri sürüyor. Okan'ın golle dönmesi gelecek haftalar adına da umur verdi. Transfer yasaklısı Balıkesirspor Baltok yüksek mücadele gücüne rağmen pozisyona bulmakta zorlanıyor. Ancak yenilgiyi de hak etmemişlerdi diyebiliriz.

Çifdalöz: İzleyenlerin keyif almadığı bir maç oldu. Maçın en güzel hareketi Okan'ın attığı frikik golü idi. Altınordu aldığı 3 puan ile ilk 6'ya bir adım daha yaklaştı. Transfer yapamayan Balıkesirspor'un kulübede de hamle oyuncusu olmaması Giray Bulak hocaya sıkıntı yaşatıyor.

ALTAY SON NEFESTE

5. Yılmazer: Altay müthiş bir maç oynadı ve 3 puanı kaptı. Nasıl geçti maç?

Timor: "Yok böyle bir maç" deriz ya, işte öyle bir maç oldu. İlk yarısı 0-0 biten, ikinci yarı başında Ümraniyespor'un 10 kişi, kalıp Altay'ın 2-0 öne geçtiği, uzatmalarda tabelanın 2-2 yazdığı ama son sözü Altay'ın söyleyip 3-2 kazandığı bir maç oldu. Berabere bitseydi yazık olurdu.

Çifdalöz: Son 10 dakikası nefes kesti. Uzatmaya kadar sahanın en iyilerinden kaleci Emre'nin yediği hatalı gol ile skor 2-2 olunca Altay taraftarının başından aşağı kaynar sular dökülmüştü sanki. Paixao paha biçilemeyecek bir golle 3 puana adını yazdırdı. Kazanmayı unutmuşlardı, ilaç oldu.