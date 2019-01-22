Minik Öykü için vakit daralıyor

İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için donör arayışı sürüyor. Öykü için Türkiye'nin birçok kentinde başlatılan kök hücre bağış kampanyaları dünyaya yayıldı. Sevindirici haber geçtiğimiz günlerde Brezilya'dan geldi. Öykü için yüzde 70 uyumlu olduğu tespit edilen donör bulundu. ancak, donörün verileri yapılan diğer testlerle uyumsuz çıktı. Öykü'nün annesi Eylem Yazıcı, kızının kök hücre nakli için yüzde 100 uyum gerektiğini belirtti. Yurt içi ve yurt dışında donör bulmak için başlatılan kampanyaların daha yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten anne Yazıcı, "Türkiye'de donör sayısı çok düşük. Türkiye'deki donör sayısının en az 3 milyon olması lazım. Şu an 400 bin civarında" dedi. Kök hücre bağışının yapılması için birçok şehirde çalıştıklarını ancak ulaşamadıkları yerler olduğunu belirten Yazıcı, "Bağış etkinliği yapamadığımız şehirlerde destek bekliyoruz. Çankırı, Kilis, Afyonkarahisar, Nevşehir, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzurum, Kars, Siirt ve Hakkari'de etkinlik yapamadık" dedi. Yazıcı, kızı için "Benim Öyküm" ismiyle hazırladıkları kısa filmde oyuncuların "Donör olun" çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

KARŞIYAKALILAR KOŞTU

Öte yandan Öykü Arin için MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Kızılay işbirliği ile kök hücre bağış etkinliği düzenlendi. İzmirliler, Öykü ve tüm lösemili çocukların hayata tutunması amacıyla geçtiğimiz hafta sonu kan bağışında bulundu. Gönüllülerin yoğun ilgisi nedeniyle kan bağış aracı önünde kuyruklar oluştu. İki gün içerisinde 300'e yakın gönüllü kan bağışında bulundu.