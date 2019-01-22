Okulda çalışıp cezalarını tamamlıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'dekamu kurumlarında ücretsiz çalışma cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okul binalarını ikinci döneme hazırlıyor. Mesleklerine ve yeteneklerine göre görevlendirilen yükümlüler, okulların çatısını onaracak, boyasını yenileyecek, kapı ve pencereler ile su tesisatlarını elden geçirecek, bahçedeki bitki ve ağaçların bakımını yapacak. İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Kalka, "İzmir'deki 40 okulumuzda bu faaliyeti yapacağız ve okulları tertemiz bir şekilde ikinci yarıya hazırlamış olacağız. Arkadaşlarımız gitti gördü, bu okulların tespitlerini yaptı. Kamu hizmet cezalarında birçok amaç var. Birisi suç işleyen kişinin topluma verdiği zararı yine beden gücüyle kamuya kazandırması. İkinci yarar da iş gücü piyasasına kazandırıyoruz, çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz" dedi.