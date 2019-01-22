Sepil’den ‘göçek’ ve ‘var’ tepkisi

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 18. haftasını Yeni Malatyaspor'a yenilip puansız kapatan Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, hakem Hüseyin Göçek ve VAR sistemi hakkında sert açıklamalar yaptı.ARTIK YETER!VAR sisteminin hep aleyhlerine işlediğini ifade eden Sepil, "Bugüne kadar hakemler hakkında sustuk. Ama artık 'yeter' dedik. Ligin ilk maçında VAR'dan etkilenen ilk takım olmuştuk.Maç da sürekli soğudu. 4. dakikada Jerome'un ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda Göçek, 1 dakika 54 saniye odayla konuşup maçı devam ettirdi. Hakem pozisyonu izlemiyorsa burada bir sorun var" ifadelerini kullandı.