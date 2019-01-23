Bandırma’nın tek kadın otobüs şoförü

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesır'ın Bandırma ilçesinde kent içi ulaşımı sağlayan otobüslerde şoförlük yapan Zülfiye Demir, vatandaşlardan destek görüyor. Bandırma'nın ilk ve tek kadın şoförü olan Demir'i gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yaşamış olduğu tüm zorluklara rağmen işinden memnun olduğunu söyleyen 42 yaşındaki Zülfiye Demir, "41 yıldır Bandırma'da yaşıyorum. Çalışma hayatına ilk önceleri ev işlerine giderek başladım. Sonra sağlığım müsaade etmeyince araç kullanmaya karar verdim. Kendimize ait servis araçlarında ilk olarak araç kullanmaya başladım. Sonra şehir içi ulaşım araçlarına merak saldım. Buraya gelip şirkete başvuruda bulundum. Tabi ailem baştan bir tedirgin oldu ama sonradan gayet iyi karşıladılar. Bu işi severek yapıyorum ve elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Tüm tehlikelere karşı dikkatliyim" dedi. Bandırma Ulaşım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bican ise, "Zülfiye hanım, bize başvuru yaptı. Araçlarımızı kullanmasında herhangi bir sakınca olmadığını tespit ettik. Testini yaptık. Bandırma'da da bir ilk olması açısından çalışmaya başlattık. 1 yıldır çalışmaya devam ediyor. Halkın memnuniyeti de had safhada" dedi.