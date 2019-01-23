Doğumda karnında gazlı bez unutuldu

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İzmır'de, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Şule Ayşe Erhan (37), sezaryen sırasında karnında gazlı bez unutulduğunu öğrendi. 6 Ekim 2017'de İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) sezaryenle ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Doğumdan 6 ay sonra Kiraz'a ailesini ziyarete gittiği sırada fenalaşan talihsiz kadın Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tetkiklerde, karnında 2 adet gazlı bez bulunduğu öğrendi. Bezler ameliyatla alındı. İl Sağlık Müdürlüğü, Erhan'ın karnında unutulan gazlı bezle ilgili soruşturma başlattı. Erhan ailesi, avukat Edhem Solak aracılığıyla doğumda görev alan sağlık personeliyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Erhan, "15 ayıma mal oldu. Sorumlular cezalandırılsın" dedi