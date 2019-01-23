Haydı! Kaf Kaf için salona

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Haydı! Kaf için salona

Giriş Tarihi: 23.1.2019
PINAR Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu'nda bugün Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'ı ağırlayacak. İlk 3 maçın ardından ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, Macaristan'da 74-70 mağlup ettiği Szolnoki Olaj'la saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşıyaka'nın kadrosuna yeni kattığı Birkan Batuk ile Chris Evans bugün maçta forma giyebilecek. Avrupa kupalarında 201. maçına çıkacak Karşıyaka, geride kalan 200 karşılaşmada 103 galibiyet aldı.
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