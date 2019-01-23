İnanmış çocuklar

BUGÜN NELER OLDU

Yeşil-siyahlılar, cumartesi günkü Adana Demirspor karşılaşmasında tribünde 15 bin kişi olması için seferberlik ilan ettin yakın rakibi Gazişehir'i Gaziantep'te yenerek Süper Lig için büyük avantaj yakalayan Denizlispor'da taraftarlar cumartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçı için seferberlik ilan etti.70 puana ulaşıp Süper Lig biletini bir an önce almak isteyen 39 puanlı Horozlar, en yakın rakibi Gazişehir'e 7 puan fark atarken, lider G.Birliği ile de puan farkını 2'ye indirmişti. Teknik direktör Yücel İldiz, Denizlispor'un başında çıktığı 10'uncu maçında da yenilgi yüzü görmeyip müthiş bir istatistiğe imza attı.Gazişehir deplasmanından 3 puanı çok istediklerini vurgulayan Yücel İldiz,açıklamasını yaptı.