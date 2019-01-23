Kedilere temas eden iyi dezenfekte olmalı

İzmir'de iki kadının kedilerden geçen parazit nedeniyle gözlerini kaybetmesi panik yarattı. Kimyager Gizem Yalçın ve güzellik uzmanı Ş.G'nin gözlerini kaybetmesine kedi dışkısında bulunan toksoplazma parazitinin neden olduğu tespit edildi. Gözlerde yaraya neden olan parazitle ilgili vatandaşları uyaran Can Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kaan Ünlü, "Körlük yapma ihtimali çok yüksek. Toksoplazma bir parazit olup, vücuttaki sinir dokularına yerleşen bir parazittir. Toksoplazma gözün retinasına ya da sinir tabakasına yerleşirse, göz de körlüğe kadar giden önemli görme kayıpları yaratabilir. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde toksoplazma en çok göz ve beyin dokusunu tuttuğu için standart belirtilere ek olarak baş ağrısı, bilinç ve görme bulanıklığı görülebilir" diye konuştu.

ELLER YIKANMALI

Genel olarak kedilerden bulaşan bu parazit özellikle hamile kadınlar ve 5 yaşın altındaki çocuklar için çok tehlikeli olduğunu belirten Prof. Dr. Kaan Ünlü, "Hamilelere bulaşması halinde, bebeğe de geçebilen toksoplazma, bebekte doğuştan zeka geriliği, göz hasarı ya da düşük tehlikesi yaratabilir. Sadece göze yerleşirse göz hasarı yapabilir. Bazı çocuklarda fark edilemez, şaşılığa doğrudan sebep olur. O yüzden çocuklarda düzenli göz muayeneleri önemlidir. Çocuklarında şaşılık olduğundan şüphelenen anne babalar mutlaka bir göz hekimine başvurmalılar. Erişkinlerde ise retina muayenesi sırasında fark edebiliyoruz. Genellikle oluşmuş hasarın üzerine ikincil ataklarda hasta bize başvuruyor. Bu noktada ilaç tedavisiyle hasarı azaltmaya çalışıyoruz. Ameliyatla tedavisi yok" dedi. Kedilerin dışkısından geçen bir parazit olan toksoplazmanın engellenmesi için kedilerle temas halinde ellerin çok iyi yıkanması gerektiğinin altını çizen Ünlü, "Ellerimizi yıkamadan ağzımıza götürürsek bu enfeksiyona maruz kalma ihtimalimiz çok yüksek" dedi.