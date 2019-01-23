Lebip Timor: Cesur Yürek

YAKLAŞIK 40 yıla yaklaşan bir tanışıklığımız var. İskenderunspor'un fırtınalar estirdiği dönemlerinde Zeynel Soyuer'in yardımcılığını yapıyordu. Zeynel hoca daha o yıllarda bir sohbette, 'çok yardımcım oldu ama oyunu bu kadar iyi okuyup, rakibi analiz eden birisi ile çalışmadım'
demişti. SONRAKI yıllarda gittiği her takımda büyük başarılara imza atıp başarılı yükselişini çok anlamlı şampiyonluklarla da taçlandırdı. 'Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur' diyenlere inat aramızdaki kilometrelerce mesafelere rağmen gönül bağımız hep sıkı fıkı idi. Ben her başarısı sonrası arayıp tebrik ederken o da, her özel günlerde arayıp hal hatır soruyordu. Bir dönem Karşıyaka'nın kapısından dönmüştü, şimdi hemen yanı başımızda Denizli'de bir tarih yazmanın eşiğinde.
YÜCEL İldiz, tam 10 maçlık Denizlispor birlikteliğinde, 8 galibiyet, 2 beraberlik ile adeta bir rekora koşuyor. Çok kritik Boluspor, Gençlerbirliği ve son Gazişehir maçını izleyenler hocanın taktik dehasını da görürler. En yakın 3 rakibinden kaptığı 7 puanda futbolcularının alın terleri kadar hocanın mangal gibi yüreğini de görürler. DENIZLI tribünlerinin 'baba'
diye bağırlarına basıp adına pankartlar açtıkları bu futbol adamı, bu futbol aleminin sayılı cesur yüreklerinden birisidir. Gerçekleri tarih yazıyorsa, Denizli ve Denizlispor tarihi de bu cesur yüreği yazacaktır, hem de altın harflerle.