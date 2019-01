Lebip Timor: Cesur Yürek

BUGÜN NELER OLDU

YAKLAŞIK 40 yıla yaklaşan bir tanışıklığımız var. İskenderunspor'un fırtınalar estirdiği dönemlerinde Zeynel Soyuer'in yardımcılığını yapıyordu.demişti. SONRAKI yıllarda gittiği her takımda büyük başarılara imza atıp başarılı yükselişini çok anlamlı şampiyonluklarla da taçlandırdı. 'Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur' diyenlere inat aramızdaki kilometrelerce mesafelere rağmen gönül bağımız hep sıkı fıkı idi. Ben her başarısı sonrası arayıp tebrik ederken o da, her özel günlerde arayıp hal hatır soruyordu.YÜCEL İldiz, tam 10 maçlık Denizlispor birlikteliğinde, 8 galibiyet, 2 beraberlik ile adeta bir rekora koşuyor. Çok kritik Boluspor, Gençlerbirliği ve son Gazişehir maçını izleyenler hocanın taktik dehasını da görürler. En yakın 3 rakibinden kaptığı 7 puanda futbolcularının alın terleri kadar hocanın mangal gibi yüreğini de görürler. DENIZLI tribünlerinindiye bağırlarına basıp adına pankartlar açtıkları bu futbol adamı, bu futbol aleminin sayılı cesur yüreklerinden birisidir.