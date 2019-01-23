Tatili verimli geçirme ipuçları

BUGÜN NELER OLDU

İzmırÖzel Çamlaraltı Koleji İlkokul ve Ortaokul Müdürü Banu Mestanoğlu, yarıyıl tatiline girecek öğrencilerin bu zamanı verimli kullanmaları gerektiğini söyledi. Tatilin öğrencilerin gelişimi için iyi bir fırsat olduğunu belirten Mestanoğlu, rehber öğretmenlerin önerisine göre yarıyıl tatilini verimli geçirmek için öğrencilerin mutlaka bir tatil programı hazırlamasının önemli olduğuna dikkat çekti. Mestanoğlu, "Öğrenciler, tatilde televizyon ve bilgisayar başında uzun süre kendilerini yormamalı" dedi.