2023 hedefleri için Sanayi 4.0 gerekli

Dünyadaki ekonomik göstergeler, 2018 yılında geriye doğru giderken, Türkiye'de ekonomik yönetim bazında atılan ciddi adımlar atıldı. Ekonomik açıdan yaşanan gelişmeleri olumlu değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomik açıdan yılın son çeyreğinin belirleyici olduğu zor bir yılı geride bırakırken, 2019'u da küresel ve ulusal bağlamda yine pek çok belirsizliğin ve riskin gölgesinde karşılandığını söyledi. Yorgancılar, "Ekonomi yönetimimiz tarafından çok ciddi adımlar atılmıştır, yılın ilk günlerinde de atılmaya devam etmektedir. En büyük önceliğimizin ve en çok üzerinde durmamız gereken hususun ise üretim olduğunu artık görmemiz gerekmektedir. Enflasyon, işsizlik ve yüksek kur problemlerini aşmadaki temel anahtarımız, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak olan en önemli etken katma değerli üretimdir. Tüm adımlarımızı, reformlarımızı bu doğrultuda yapmak zorundayız" dedi. Türkiye'de ihraç edilen ürünün kilogramının 2008 yılında 1.54 dolar olduğunu belirten Yorgancılar, "2018 yılında bu rakam 1.28 dolara gerilemiştir. Başlayacağımız nokta burasıdır ve bu nokta da bizi Eğitim'de reforma götürmelidir. Görüldüğü gibi ekonomi konuştuğumuz bir anda eğitime döndük. Çünkü, eğitim her sorunun temelidir ve katma değerli üretim için, inovatif, okuduğunu anlayan, analiz eden, geliştiren, farklı olmayı beceren bireyleri eğitim sistemi sayesinde kazanabiliriz. Bugün sanayi 4.0'ı, robotları, akıllı makineleri konuşuyoruz. Bunları tasarlayacak olan, yazılımı yapacak olan, geliştirecek olan da yine bir insandır. İşte bu nedenle geleceğin Türkiye'sini inşa edecek, geleceğin mesleklerini yetiştirecek bir eğitim sistemini en acil şekilde kurmalıyız. Ve biz yıllardır sanayi 4.0 farkındalığını yaratırken, hep Eğitim 4.0 diyerek de ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatmaya çalıştık. Hala da çalışıyoruz. Çünkü, Türkiye olarak ne zaman ki, kg başına ihraç ettiğimiz ürün ortalaması 3-4 dolar olur, O zaman başardığımızı söyleyebiliriz" diye konuştu.

"2019 IHRACAT ATAĞI YILI"

"2019 yılında küçülen bir küresel ekonomi, daralan bir ticaret hacmi, jeopolitik riskler, ticaret savaşları, AB ülkelerinde beklenen daralma kuşkusuz bizi de olumsuz etkileyecektir" diyen Yorgancılar, "İçerde yaşadığımız sorunları çözemediğimiz bir süreçte, sınırlarımız dışında da sorunlar olması bir anlamda bize nefes de aldırabilecektir. En büyük ihracat pazarlarımızda 2019 için öngörülen daralmayı dikkate alarak, yeni pazar arayışlarımıza hız katmalıyız. Geçen seneden bu yana, 2019'u ihracat atağı yılı olarak değerlendiriyorum. İhracat yapmayan KOBİ'lerimizi de 2019 yılında ihracata davet ediyorum" dedi.