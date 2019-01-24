Bayosb yeni yatırımlarla büyüyecek

Lojistik başta olmak üzere, tamamlanan altyapısı ve sanayicilere sunduğu imkanlarla İzmir'de sanayi yatırımları için en uygun bölgelerden biri olan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), 2019 yılında da büyümesini sürdürüyor. Yatırımcının üretim aşamasındaki enerji ihtiyacını doğalgazı bölgeye getirerek çözen BAYSOB, İzmir İstanbul Otoyolu bağlantısının da gerçekleşmesi ile lojistik avantajını daha da artırdı. Bugüne kadar 13 firmanın faaliyete geçtiği bölgede 9 parselde de yeni tesislerin inşaatı sürerken, bu yatırımların da tamamlanması ile birlikte bölgede istihdam edilen kişi sayısının 2 bin 500'ü aşması hedefleniyor.

GIDEREK ILGI ARTIYOR

BAYOSB olarak düzgün bir yapılanma ve kusursuz alt yapı çalışmaları ile özellikle teknoloji odaklı firmalar ve makine sektörünün kümelendiği bir OSB olduklarını ifade eden BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, 2018 yılında olduğu gibi alt yapı yatırımlarını sürdürdüklerini ve 2019 yılının da BAYOSB için yatırım ve büyüme yılı olacağını söyledi. Yatırımların sürdüğü bölgede alt yapı çalışmalarının da tamamlandığını vurgulayan Telseren, bölgenin en önemli ihtiyacı olan doğalgaz ve otoyol bağlantısının da 2018 sonunda bölgeye gelmesiyle 2019 yılının BAYOSB için büyüme yılı olacağını belirtti. Telseren, "Konumuyla ve tamamlanan altyapısıyla yatırımcılara büyük avantajlar sunan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde makine sektörünün kümelendiği ve teknoloji temelli üretim yapan firmaların daha çok ilgi gösterdiği bir OSB olarak gelişimimizi sürdürüyoruz. 2019 yılı Türkiye için zor geçeceği şeklinde bir öngörü olsa da BAYOSB avantajlı imkanları ile yatırım çekmeyi sürdürüyor" diye konuştu.

13 FIRMA 500 ÇALIŞAN

2018 itibariyle 500 kişi olan çalışan sayısının yeni yatırımların tamamlanması ile birlikte 2500 kişiyi aşacağını vurgulayan Telseren, "BAYOSB'de faaliyete geçmiş olan firmaları sayarsak, Viva Ambalaj, Sart Von Rohr Teknik Kontrol Vana, MCP Manisa Seramik Ürünleri, Lyksor Yapı Kimyasalları, Nif Gıda, Süleyman Yalçın Uludağ İş Makinaları, Remo Ağır Makina, Borataş Makina, Birim Makina, Vergo Enerji, Aymas Makina, Par-Mak Makina, Organize Yapı firmaları ön plana çıkıyor. 2019'da eklenecek firmalarla İzmir'in en önemli OSB'lerinin başında geleceğiz" dedi.