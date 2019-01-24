CHP Balıkesir Örgütü’nden ‘U’ dönüşü

BUGÜN NELER OLDU

Yerelseçimler için günlerdir 'papatya falına' dönen İyi Parti ile CHP arasında yapılan görüşmeler sonucu Balıkesir'de zoraki ittifak sağlandı. İyi Parti ile ittifak sonrası "Adayımız geri çekilirse, istifa ederiz" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çeken CHP Balıkesir İl Örgütü geri adım attı. CHP Balıkesir Adayı Ahmet Akın'ı geri çekti, il örgütü de bunu kabullendi. Önceki gün İyi Parti Adayı İsmail Ok ile bir araya gelen İl Başkanı Serkan Sarı, "Başarıya inanıyoruz. Balıkesir için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. İl Başkanı Sarı, daha önce yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de açıklamış olduğumuz bir adayımız var. Bizi asla ikna edemezler. Eğer bu adaylığı geri çekmezlerse arkadaşlarımızla birlikte gereğini yapıp partiden ayrılacağız. Çıktığımız yoldan dönmeyiz. Adayımız yoksa biz de yokuz" ifadelerini kullanmıştı.