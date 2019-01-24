Dünya turizmine Türkiye damgası

Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük denizcilik fuarı olan Boot Düsseldorf Fuarı'nda Türkiye stantları, fuarın yıldızı oldu. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, bu yıl 50. kez kapılarını açan fuarda Türkiye'ye yönelik ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Başkan Öztürk, "Fuarın gözde ülkesi Türkiye oldu. Stantlarımızı kısa sürede binlerce kişi ziyaret etti. Fuar sonucunda bakanlığımız ve odamız koordinesinde bilgi paylaşımı yaparak daha iyi sonuçlar alacağız. Hep hayal ettiğimiz gibi bu yıl ve önümüzdeki yıllar dünya turizminde Türkiye yılı olacak" ifadelerini kullandı.

50 MILYON TURIST

Bu yıl Türkiye'ye 50 milyon turist beklediklerini ifade eden Öztürk, gelir düzeyi yüksek turisti ülkeye getirip gelirleri artırmak için deniz turizmi ve su sporlarında daha fazla tanıtıma ihtiyaç olduğunu aktardı. Öztürk, hedefler doğrultusunda İZKA desteği ile 6-10 Mart tarihlerinde Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'na, 8-11 Nisan tarihlerinde ise ABD'deki Seatrade Kruvaziyer Fuarı'na katılacaklarını kaydetti.