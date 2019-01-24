Eroğlu’ndan sazlı sözlü kampanya

"AILE DESTEĞI ÇOK ÖNEMLI"

AK Parti, yerel seçimde İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta partisinin tabanından gelen mimar Melek Eroğlu'nu (50) aday gösterdi. Her seçim döneminde partinin mutfağında görev alarak adayların kamyanyalarını yönetip, stratejilerini belirleyen Melek Eroğlu, şimdi aday olarak sahada. Hukuk fakültesi son sınıfta okuyan kızı Büşra (21) ile endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan ve yurt dışında yüksek lisans yapan ancak annesinin seçim çalışmasına katkı sunmak için Türkiye'ye dönen Burak (25) da seçim çalışmalarına katıldı. Sporu çok seven, müziğe de ilgisi olan Melek Eroğlu, zaman zaman seçmen için türkü de söylüyor. Ailesinin desteğinin kendisine moral olduğunu belirten Eroğlu, "En büyük destekçim onlar. Alanda olmak zor. Onların desteği olmazsa, zor olur" dedi.

"PROJELERIMIZ HAZIR"

Sıyasetın yanı sıra şarkı söylemeyi de çok sevdiğini belirten Eroğlu, seçmenle buluşmasında Ege türkülerini söylüyor. Bir partilinin gitarı eşliğinde 'İzmir'in kavakları' adlı türküyü seslendiren Eroğlu, "Üniversite yıllarında müzikle uğraştım. Şarkı söylemeyi seviyorum. Türküleri çok seviyorum. Türküleri gönülden hissetmek lazım, zaten gönülden hissettiğiniz zaman, dilden bir şeyler çıkıyor. Seçim çalışmalarım esnasında da söylüyorum. Spordan hiç kopmadım. Hobilerim siyaset hayatına da yansıyor. Spor yapmanın faydalarını seçim alanlarında da görüyorum" dedi. Melek Eroğlu, "Sorunlar var ama çözülmeyecek sorunlar değil. Burayı kültür, tarih, sanat ve ekonomi alanında cazibe merkezi haline getirmek istiyorum. Projelerimiz hazır" diye konuştu.